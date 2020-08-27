Задержанный после акции на площади Независимости журналист Артем Лява ночь провел в милиции

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Задержанного вечером 26 августа в Минске после акции на площади Независимости журналиста Артема Ляву до утра удерживали в милиции, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Лява был задержан на улице Комсомольская, где припарковал свой автомобиль. После освещения акции он вернулся к машине, но через несколько минут его заблокировал микроавтобус силовиков.

Журналиста вместе с машиной доставили в Октябрьское РУВД. Силовики обыскали автомобиль, проверили содержимое телефона Лявы. Всю ночь он провел в милиции, родным отказались сообщать его местонахождение

В семь часов утра Артема Ляву освободили без составления протоколов.
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Тэги: задержания журналистов БАЖ Белсат Персона: Артем Лява

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