На даче под Брестом утонул пятилетний мальчик

Днем 24 августа поступило сообщение о том, что на берегу декоративного водоема, расположенного на придомовой территории в Брестском районе констатирована смерть малолетнего ребенка.

По данным областного УСК, с 23 августа мальчик гостил у бабушки, которая 24 августа поехала в Брест, оставив внука со своей 16-летней дочерью.

Когда мальчик играл во дворе, его тетя находилась в доме. Выйдя во двор, девушка обнаружила малолетнего в водоеме без признаков жизни и вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.