«Не исключаю задержание». Латушко заметил слежку возле своего дома

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Группа неизвестных в черных масках следят за членом президиума Координационного совета оппозиции Павлом Латушко из автомобиля.

«Возле дома меня внаглую встретила "наружка". Geely 0932ЕI-2, ведут просто открыто. В черных масках. [Также] заблокирован вход на Хоружей 25/1 [офис Координационного совета] со внутреннего двора сотрудниками в масках. Не исключаю задержание», — сообщил политик своим помощникам.

Бывший министр культуры и посол в Польше и Франции Павел Латушко работал директором Купаловского театра, но поддержал протестующих после фальсификации президентских выборов и милицейского насилия.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти слежка Персона: Павел Латушко

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