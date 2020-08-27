«Не исключаю задержание». Латушко заметил слежку возле своего дома

Группа неизвестных в черных масках следят за членом президиума Координационного совета оппозиции Павлом Латушко из автомобиля.

«Возле дома меня внаглую встретила "наружка". Geely 0932ЕI-2, ведут просто открыто. В черных масках. [Также] заблокирован вход на Хоружей 25/1 [офис Координационного совета] со внутреннего двора сотрудниками в масках. Не исключаю задержание», — сообщил политик своим помощникам.

Бывший министр культуры и посол в Польше и Франции Павел Латушко работал директором Купаловского театра, но поддержал протестующих после фальсификации президентских выборов и милицейского насилия.