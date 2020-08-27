Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова приехала на допрос по уголовному делу в Следственный комитет.

До Колесниковой на допросе побывали все члены президиума, кроме Ольги Ковальковой, которой дали 10 суток ареста. Все проходят по делу в качестве свидетелей.

На допрос она вызвана в качестве свидетеля в 12:00. Поддержать Колесникову к зданию СК пришло несколько десятков человек, в том числе журналисты. «Мы бодры, оптимистичны, всё в порядке, всем желаем не сдаваться и держаться, как мы», — сказала она собравшимся.

Возбуждение уголовного дела Колесникова назвала «инструментом давления на гражданское общество». На вопрос, будет ли она отвечать на вопросы следователей или откажется свидетельствовать против себя, как это сделала накануне еще один член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич, Колесникова ответила: «Мы посмотрим, что будет происходить, потом будем принимать решение».

Вчерашние задержания людей на площади Независимости в Минске она также назвала «инструментом давления на гражданское общество». «Власть отказывается слушать своих собственных граждан и применяет к ним насилие», — добавила Колесникова.

Говоря о том, изменился ли состав совета после вчерашнего призыва президиума вступать в совет всем сторонникам перемен, она ответила, что сейчас в составе КС около двух тысяч человек. Таким образом, за сутки его численность выросла вдвое, отметила Колесникова.

На вопрос, думает ли Координационный совет над сменой стратегии действий, она ответила: «Наша стратегия — вот (показала руками символ сердца. — ред.), мы ее не собираемся менять».

За последние сутки к Совету присоединилась еще тысяча человек, теперь в нем две тысячи членов. Количество заявок в расширенный состав КС превысило 3300 — их не успевают обрабатывать.