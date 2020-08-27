Лукашенко: против Беларуси ведется гибридная и дипломатическая война

В отношении Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне, заявил Александр Лукашенко 27 августа на совещании по развитию организаций Министерства промышленности.

Фото: president.gov.by

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, «неустоявшиеся соседи» Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, «давить на государство».

«Налицо дипломатическая война», — убежден Лукашенко.

В этих условиях, добавил он, страна вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заявил Лукашенко.

В ходе совещания Лукашенко поручил обеспечить эффективную работу промышленных предприятий, от результатов работы которых, по его словам, зависит экономическая ситуация в стране.

«Сбыт продукции — это наша ключевая задача. Отсюда и валюта, и курс рубля и так далее. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию. Надо шевелиться самим. Нужны меры поддержки экспорта — мы их оказываем. Может, еще чем-то надо помочь?» — поинтересовался Лукашенко.

В то же время он признал, что на результаты работы экономики негативно сказывается сложная внутриполитическая ситуация в стране: «Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности».