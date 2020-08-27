Лукашенко: против Беларуси ведется гибридная и дипломатическая война
В отношении Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне, заявил Александр Лукашенко 27 августа на совещании по развитию организаций Министерства промышленности.
«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По его словам, «неустоявшиеся соседи» Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, «давить на государство».
«Налицо дипломатическая война», — убежден Лукашенко.
В этих условиях, добавил он, страна вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.
«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заявил Лукашенко.
В ходе совещания Лукашенко поручил обеспечить эффективную работу промышленных предприятий, от результатов работы которых, по его словам, зависит экономическая ситуация в стране.
«Сбыт продукции — это наша ключевая задача. Отсюда и валюта, и курс рубля и так далее. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию. Надо шевелиться самим. Нужны меры поддержки экспорта — мы их оказываем. Может, еще чем-то надо помочь?» — поинтересовался Лукашенко.
В то же время он признал, что на результаты работы экономики негативно сказывается сложная внутриполитическая ситуация в стране: «Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности».