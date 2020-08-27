Задержан председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский

В Бресте 27 августа задержан председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский.

Сотрудники милиции задержали Масловского около 11:20 на перекрестке проспекта Машерова и улицы Коммунистической.

«Масловскому сказали, что он задержан, посадили в гражданский автомобиль и увезли. Задерживали Масловского два человека: один в милицейской форме, второй в гражданской одежде», — сообщила БелаПАН руководитель городской структуры социал-демократов Анна Канюс.

По ее словам, Масловского доставили в Ленинский РОВД.