Задержан председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский

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В Бресте 27 августа задержан председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский.

Сотрудники милиции задержали Масловского около 11:20 на перекрестке проспекта Машерова и улицы Коммунистической.

«Масловскому сказали, что он задержан, посадили в гражданский автомобиль и увезли. Задерживали Масловского два человека: один в милицейской форме, второй в гражданской одежде», — сообщила БелаПАН руководитель городской структуры социал-демократов Анна Канюс.

По ее словам, Масловского доставили в Ленинский РОВД.
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Тэги: БСДП (Грамада) задержание Персона: Анна Канюс Игорь Масловский Город: Брест

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