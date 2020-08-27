Послы стран ЕС обсудили с Макеем ситуацию в Беларуси

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 1187

Аккредитованные в Беларуси послы стран ЕС и глава представительства Евросоюза Дирк Шубель 27 августа встретились с министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы обсудить ситуацию в стране.

«Европейский союз внимательно следит за развитием событий в Беларуси в преддверии и после выборов, — говорится в сообщении пресс-службы представительства Евросоюза. — ЕС неоднократно призывал власти Беларуси к поиску адекватных решений посредством прекращения насилия и ведения подлинного и широкого национального диалога. Именно с учетом этих обстоятельств главы дипломатических миссий Европейского союза в Минске попросили о встрече с Владимиром Макеем, на которую он любезно согласился».

Дипломаты ЕС подчеркнули, что «только мирный и демократический процесс в условиях независимости и свободы СМИ и сильного гражданского общества поможет отыскать устойчивые решения». «Главы миссий также выразили восхищение мужеством, с которым граждане Беларуси вышли на улицы в знак протеста против фальсификации выборов и для защиты своего права на свободу и демократическое представительство. Белорусы призывают свои власти к открытому диалогу о будущем своей страны», — отмечается в сообщении.

В этом контексте европейские дипломаты указали на «недопустимость преследования членов Координационного совета на представленных властями основаниях». «На сегодняшней встрече дипломаты ЕС напомнили о ранее направленных просьбах разрешить посещение ими следственных изоляторов и ряда граждан Беларуси, которых послы ЕС, работающие в Минске, считают арестованными исключительно по политическим мотивам», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МИД Беларуси пока не сообщает о встрече.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Владимир Макей Дирк Шубель

Другие материалы на эту тему:

«Волю народа не сломить». Тихановская обратилась к депутатам Европарламента

«Волю народа не сломить». Тихановская обратилась к депутатам Европарламента

Лукашенко для Евросоюза теперь как Мадуро

Лукашенко для Евросоюза теперь как Мадуро

Санкции ЕС чреваты для Беларуси серьезными финансовыми проблемами

Санкции ЕС чреваты для Беларуси серьезными финансовыми проблемами

Евросоюз не признал результаты выборов президента в Беларуси

Евросоюз не признал результаты выборов президента в Беларуси