Послы стран ЕС обсудили с Макеем ситуацию в Беларуси

Аккредитованные в Беларуси послы стран ЕС и глава представительства Евросоюза Дирк Шубель 27 августа встретились с министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы обсудить ситуацию в стране.

«Европейский союз внимательно следит за развитием событий в Беларуси в преддверии и после выборов, — говорится в сообщении пресс-службы представительства Евросоюза. — ЕС неоднократно призывал власти Беларуси к поиску адекватных решений посредством прекращения насилия и ведения подлинного и широкого национального диалога. Именно с учетом этих обстоятельств главы дипломатических миссий Европейского союза в Минске попросили о встрече с Владимиром Макеем, на которую он любезно согласился».

Дипломаты ЕС подчеркнули, что «только мирный и демократический процесс в условиях независимости и свободы СМИ и сильного гражданского общества поможет отыскать устойчивые решения». «Главы миссий также выразили восхищение мужеством, с которым граждане Беларуси вышли на улицы в знак протеста против фальсификации выборов и для защиты своего права на свободу и демократическое представительство. Белорусы призывают свои власти к открытому диалогу о будущем своей страны», — отмечается в сообщении.

В этом контексте европейские дипломаты указали на «недопустимость преследования членов Координационного совета на представленных властями основаниях». «На сегодняшней встрече дипломаты ЕС напомнили о ранее направленных просьбах разрешить посещение ими следственных изоляторов и ряда граждан Беларуси, которых послы ЕС, работающие в Минске, считают арестованными исключительно по политическим мотивам», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МИД Беларуси пока не сообщает о встрече.