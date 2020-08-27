Лукашенко готов вести диалог — с трудовыми и студенческими коллективами

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Александр Лукашенко заявил, что готов вести диалог, в том числе об обновлении Конституции. Вести этот диалог он в первую очередь намерен с трудовыми и студенческими коллективами.

Фото president.gov.by

«Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы, я уже об этом говорил. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог», — заявил Лукашенко 27 августа на совещании.

«Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию — это главный закон в любой стране. И плясать надо от Конституции. Поэтому давайте садиться — представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет», — сказал Лукашенко.

По его словам, «если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице».

«Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

 

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Тэги: власть-общество ситуация в Беларуси Персона: Александр Лукашенко

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