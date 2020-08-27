Путин: Россия имеет обязательства перед Беларусью в сфере безопасности, и Лукашенко поставил этот вопрос

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Россия имеет обязательства перед Беларусью в сфере безопасности, и Александр Лукашенко поставил этот вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Комментируя заявления Лукашенко о том, что когда речь идет о военной составляющей, у Беларуси есть договор с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ и он якобы договорился с Путиным об оказании Минску помощи при первой необходимости, Путин отметил: «Нет необходимости что-то скрывать, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства — члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Беларусь, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности. Там так и написано».

«Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос, — добавил Путин. — Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства».

Путин также приказал сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов для переброски в Беларусь «в случае необходимости».
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Тэги: ОДКБ Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Владимир Путин Город: Москва

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