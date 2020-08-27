Жириновский предрек Лукашенко два года президентства, а Беларуси — вхождение в состав РФ

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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что сегодня «тяжело быть самостоятельным государством», так как «денег на это нет».

Фото с сайта РБК

Говоря об Александре Лукашенко, он отметил, что тот «пробудет президентом независимой Белоруссии ещё год, ну, два», однако «в конечном счёте Белоруссия по примеру Прибалтики в 1940 году должна обратиться к Москве с просьбой о вступлении в состав России».

Жириновский считает, что «мы можем объединить отдельные органы и структуры». «Пусть висят два флага, но будут единые железные дороги, армия, система связи, деньги...» — написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее, напомним, лидер ЛДПР назвал политику Лукашенко по поводу COVID-19 «безответственной для политического лидера европейской страны»: «Остановитесь, Александр Григорьевич, пока не поздно!».

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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Жириновский

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