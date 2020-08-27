Жириновский предрек Лукашенко два года президентства, а Беларуси — вхождение в состав РФ
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что сегодня «тяжело быть самостоятельным государством», так как «денег на это нет».
Говоря об Александре Лукашенко, он отметил, что тот «пробудет президентом независимой Белоруссии ещё год, ну, два», однако «в конечном счёте Белоруссия по примеру Прибалтики в 1940 году должна обратиться к Москве с просьбой о вступлении в состав России».
Жириновский считает, что «мы можем объединить отдельные органы и структуры». «Пусть висят два флага, но будут единые железные дороги, армия, система связи, деньги...» — написал политик в своем телеграм-канале.
Ранее, напомним, лидер ЛДПР назвал политику Лукашенко по поводу COVID-19 «безответственной для политического лидера европейской страны»: «Остановитесь, Александр Григорьевич, пока не поздно!».
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