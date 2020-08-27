Биржа: рубль продолжает катиться вниз — доллар и евро обновили максимумы

Курсы доллара, евро и российского рубля достигли новых максимальных значений, свидетельствуют результаты торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 августа.

Так, курс доллара вырос на 0,49% до 2,6612 белорусского рубля, евро — на 0,65% до 3,149 белорусского рубля. Российский рубль подорожал на 1% до 3,5413 белорусского рубля за 100 российских.

Белорусские банки покупают доллары по 2,7-2,72 белорусского рубля, продают — за 2,74-2,8, евро покупают за 3,13-3,21 белорусского рубля, продают — за 3,22-3,29. За 100 российских рублей банки предлагают 3,48-3,56 белорусского рубля, а продают — за 3,58-3,69.

В Беларуси в последнее время рост курсов иностранных валют приобрел постоянный характер.

Представители банковского сектора и аналитики финансового рынка однозначно утверждают, что в основе роста курсов иностранных валют лежат внутренние причины.

«Когда падает белорусский рубль ко всем иностранных валютам — это говорит о том, что растет внутренний спрос на иностранную валюту», — подчеркнул финансовый аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии БелаПАН.

Он обратил внимание на то, что в первом полугодии и население, и предприятия выступали чистыми покупателями иностранных валют. «Учитывая текущее снижение курса белорусского рубля к иностранным валютам, можно предположить, что и предприятия, и население увеличили спрос на иностранную валюту. Рост девальвационных ожиданий, видимо, привел к тому, что население конвертирует рублевую ликвидность (в том числе вклады) в иностранную валюту», — предполагает Иосуб.

Читайте дальше: