Россия поддержит белорусский рубль: Лукашенко утверждает, что договорился с Путиным

/ Экономика
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Александр Лукашенко сообщил, что Россия поддержит белорусский рубль.

Как рассказал он на сегодняшнем совещании, «мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования».

Лукашенко уточнил, пишет president.gov.by, речь идет о рефинансировании в этом году 1 млрд долларов из долга перед РФ.

«Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — подчеркнул он, пообещав, что власти «не допустят обвала национальной валюты».

 

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Тэги: Беларусь-Россия курс рубля рефинансирование Персона: Александр Лукашенко Михаил Мишустин

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