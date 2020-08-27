Россия поддержит белорусский рубль: Лукашенко утверждает, что договорился с Путиным
Александр Лукашенко сообщил, что Россия поддержит белорусский рубль.
Как рассказал он на сегодняшнем совещании, «мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования».
Лукашенко уточнил, пишет
«Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — подчеркнул он, пообещав, что власти «не допустят обвала национальной валюты».
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