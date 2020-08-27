Фотофакт. Футболисты «Молодечно 2018» вышли на матч в футболках с портретом Никиты Кривцова, погибшего после акций протеста

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Футболисты «Молодечно 2018» вышли на очередной поединок в группе «А» второй лиги в футболках с фото Никиты Кривцова, болельщика клуба, который был найден погибшим после акций протеста.

Фото Сергея Зенько

28-летний Никита пропал 12 августа. Его тело было обнаружено через десять дней. По данным семьи, им сообщили, что молодой человек был найден повешенным, а на его теле отсутствовали следы насилия.

Впрочем, в соцсетях пишут, что парня могли убить, а потом инсценировать суицид. СК утверждает, что гибель мужчины с «происходящими событиями в стране» не связана.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: ФК Молодечно Персона: Никита Кривцов