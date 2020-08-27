Эксперт: Москва приняла решение о поддержке Лукашенко, если решит его сменить — это будет косметическая процедура

По мнению эксперта Европейского совета по международным отношениям, старшего научного сотрудника European Council on Foreign Relations Густава Грессела, Москва уже приняла решение поддержать режим Александра Лукашенко.

В интервью DELFI он заявил, что со своей позицией Кремль определился после 19 августа, когда состоялась конференция Совета ЕС по Беларуси.

«Пока видна помощь СМИ. Сергей Лавров и Дмитрий Песков решили поддержать Лукашенко, хотя туманно говорили о возможных средствах. Были зафиксированы полеты ФСБ в Беларусь и контакты там», — отметил Грессел.

Он также обратил внимание на то, что «мы видим разные оперативные процедуры белорусских служб безопасности, а это вызывает подозрение, что ими руководят русские».

В качестве примера он привел то, что «новые охранники Лукашенко ходят в российской экипировке», а также, что «по зафиксированным видам белорусской армии можно предположить, что она находится под командованием Западного военного округа РФ».

Эксперт отмечает, что, в первую очередь, это важно не в военном, а в политическом плане: «Это весть о капитуляции».

«Итак, решение о поддержке Лукашенко уже принято. Если потом решат его сменить, то это будет скорее косметическая процедура. Отныне он зависит от помощи со стороны России, и Москва может получать любые скидки. Потом Беларусь станет де-факто российской колонией и неважно, кто будет официальным ее руководителем», — подчеркнул Грессел.

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