На площади Свободы массово задерживают журналистов

/ Общество
Просмотров: 1016

Более двадцати представителей СМИ было задержано вечером 27 августа в Минске на площади Свободы.



Журналисты пришли на площадь Свободы, чтобы освещать шествие верующих всех конфессий к Красному костелу. Силовики в штатском погрузили всех журналистов в синий микроавтобус без регистрационных номеров.

Среди задержанных — журналисты БелаПАН Сергей Сацюк и Захар Щербаков, а также представители TUT.by, Reuters, AP, телеканала «Настоящее время», РИА «Новости» и других СМИ.

 

 

Видео @motolkohelp

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержания журналистов Персона: Сергей Сацюк Захар Щербаков Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Требуем прекратить преследования журналистов»

«Требуем прекратить преследования журналистов»

БАЖ намерен обсудить с МВД ситуацию с задержаниями журналистов

БАЖ намерен обсудить с МВД ситуацию с задержаниями журналистов