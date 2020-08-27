Задержанные на площади Свободы журналисты доставлены в Октябрьский РУВД

Задержанные на площади Свободы в Минске журналисты доставлены в УВД Октябрьского района «для проверки документов».

Фото TUT.by

Представители СМИ планировали освещать шествие верующих к Красному костелу.

По предварительной информации, задержанных больше 20, в том числе Захар Щербаков, Сергей Сацюк (БелаПАН), Станислав Шаршуков, Вадим Замировский (tut.by), Уладзь Грыдин («Радыё Свабода»), Василий Федосенко (Reuters), Надежда Бужан («Наша нiва»), Дима Ловецкий (AP), Екатерина Андреева, Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС), фотограф Александр Васюкович.