«Разрушение флагмана белорусской театральной культуры — недопустимо». Актеры театра им. Горького поддерживают купаловцев

Актеры Национального академического драматического театра им. Максима Горького поддержали своих коллег из Купаловского театра в их гражданской позиции.

Открытое письмо коллектива, под которым подписалось около 40 сотрудников театра, размещено в соцсетях.

«Разрушение старейшего творческого коллектива, который является флагманом белорусской театральной культуры и подлинным национальным достоянием, считаем недопустимым», — заявляют сотрудники Горьковского театра.

Они призывают власти «немедленно остановить беспрецедентные акты насилия и унижения человеческого достоинства со стороны сотрудников силовых структур в отношении мирных граждан».

«Настаиваем на незамедлительном привлечении к ответственности лиц, непосредственно принимавших участие в неправомочных задержаниях, пытках, избиениях, а также лиц, непосредственно руководивших их действиями и отдававших преступные приказы», — говорится в обращении.

Коллектив Горьковского театра настаивает на «незамедлительном и беспристрастном» рассмотрении всех заявлений и жалоб, поданных в органы правопорядка, на объективном освещении в СМИ происходящих в стране событий. По мнению сотрудников театра, «искажение правды, передергивание и тенденциозная подача фактов» недопустимы, как и давление на людей, которые открыто высказывают свою гражданскую позицию или принимают участие в мирных акциях протеста.

26 августа из Национального академического театра им. Янки Купалы уволилось 56 сотрудников, в том числе 36 актеров, среди которых — народные и заслуженные артисты, ведущие мастера сцены Юлия Шпилевская, Игорь Денисов, Павел Харланчук-Южаков, Зоя Белохвостик, Наталья Васильева-Кочеткова, Елена Сидорова, Арнольд Помазан, Олег Гарбуз, Светлана Аникей, Андрей Ковальчук, Михаил Зуй, Роман Подоляко. На данный момент в труппе осталось около 20 человек. Уволились также режиссеры, редакторы, администраторы, артисты оркестра, руководитель литературно-драматургической части. Вместе с ними театр покинул худрук Николай Пинигин.

Проблемы у коллектива начались в середине августа, когда купаловцы вместе со своим гендиректором Павлом Латушко публично осудили фальсификации президентских выборов и произвол силовиков. 17 августа Латушко был уволен. В знак солидарности с ним сотрудники театра начали массово подавать заявления об уходе.

Читайте дальше: