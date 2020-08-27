Около тысячи человек прошли от площади Свободы к Красному костелу

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Около тысячи человек приняли участие в шествии верующих от площади Свободы к Красному костелу.

Они прошли по тротуару по стороне ГУМа, скандируя «Верым! Можам! Пераможам!», а возле здания КГБ — «Выпускай!».

Демонстранты несли бело-красно-белые флаги, цветы и иконы, останавливаясь на красный свет.

К тому времени у Красного костела уже собралось порядка ста человек.

Накануне вечером, 26 августа, силовики на некоторое время заперли в костеле несколько десятков человек, напоминает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Красный костел шествие Город: Минск

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