Более 660 человек умерло в Беларуси от COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 71.165 (+191 за последние сутки), скончалось 662 человека (+5), сообщило Министерство здравоохранения.

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За минувшие сутки количество новых случаев инфицирования незначительно снизилось — днем ранее их было зафиксировано 247 (пять смертей).

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 69.650 пациентов (272 за последние сутки).

Проведен 1.497.421 тест на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 9.519.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более четырех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

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