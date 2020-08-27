Более 660 человек умерло в Беларуси от COVID-19
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 71.165 (+191 за последние сутки), скончалось 662 человека (+5), сообщило Министерство здравоохранения.
За минувшие сутки количество новых случаев инфицирования незначительно снизилось — днем ранее их было зафиксировано 247 (пять смертей).
Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 69.650 пациентов (272 за последние сутки).
Проведен 1.497.421 тест на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 9.519.
Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более четырех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.
Читайте также:
- Лукашенко: мы справились с коронавирусом, кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым
- В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса закончится через два года
- Лукашенко: мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули
Только самые важные новости в наших каналах в