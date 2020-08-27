На площади Независимости начали задерживать мужчин — участников шествия верующих

/ Общество
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Силовики оттесняют участников шествия верующих из центра площади Независимости к гостинице «Минск». Подъехало четыре автозака. Начались задержания мужчин. Группу протестующих у костела пока не трогают.

Перед этим к журналистам подошел человек в штатском и настоятельно попросил прекратить видеосъемку, в противном случае их задержат. Сотрудникам СМИ — всего около десяти человек — не разрешают передвигаться.

Ранее на площади Свободы было задержано более 20 журналистов. Они доставлены в УВД Октябрьского района для проверки документов».

Стало известно о задержании корреспондентов «Радыё Свабода» Олега Груздиловича и Андрея Рабчика.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Персона: Олег Груздилович Андрей Рабчик Город: Минск

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