Премьер-министр Эстонии: белорусские власти отклонили просьбу глав правительств стран Балтии о визите в Минск

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Премьер-министры и министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы были готовы посетить Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции, однако в правительстве и МИД Беларуси посчитали визит невозможным. Об этом со ссылкой на главу правительства страны Юри Ратаса сообщает эстонский портал ERR.

Юри Ратас / Фото ERR

20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею с предложением о таком визите. Белорусский МИД по итогам беседы сообщал, что стороны обсудили «ситуацию в Беларуси после президентских выборов, перспективы дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях».

«Мы связались с МИД и канцелярией правительства Республики Беларусь. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают», — отметил Ратас. «Не думаю, что белорусские власти сегодня идут правильным путем, игнорируя любые международные контакты. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, как раз и необходимо общение на международном уровне», — сказал он.

18 августа правительство Эстонии выступило с заявлением, в котором не признало официальные результаты президентских выборов в Беларуси.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-Эстония Персона: Юри Ратас Урмас Рейнсалу

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