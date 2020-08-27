Журналистов начали отпускать из милиции

/ Общество
Просмотров: 264

Правоохранители начали отпускать задержанных сегодня на площади Свободы в Минске журналистов.

На данный момент отпущены четверо, в т.ч. корреспонденты БелаПАН Захар Щербаков и Сергей Сацюк.

Также уже вышли из здания Октябрьского РУВД Елена Васильева («Спутник») и Евгений Одиноков (РИА Новости).

У фотографа «Радыё Свабода» Уладзя Гридина сотрудники милиции потребовали показать содержимое мобильного телефона. После отказа ему пригрозили тем, что оставят его на двое суток в изоляторе. Гридин передал через коллег просьбу связаться с адвокатом.

Более 30 журналистов белорусских и зарубежных СМИ были задержаны сегодня в районе площади Свободы и возле Красного костела. Они планировали освещать шествие представителей разных конфессий от площади к костелу. Все журналисты были обозначены бейджами и жилетами.

Представители МВД и ГУВД Мингорисполкома не смогли назвать причину задержания журналистов. Они лишь сказали, что сотрудников СМИ доставили в РУВД для проверки личности, и что все они будут отпущены.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей прекратить давление на прессу.

Читайте дальше:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акции протеста задержания журналистов Персона: Захар Щербаков Сергей Сацюк Елена Васильева Евгений Одиноков Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Факты пыток являются системными — милицию готовили к жестким репрессиям»

«Факты пыток являются системными — милицию готовили к жестким репрессиям»

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец

Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец

Сколько человек погибло при разгонах уличных акций

Сколько человек погибло при разгонах уличных акций