Число задержанных продолжает расти
Правозащитники сообщили новые данные о задержанных на сегодняшней акции в Минске.
Как отмечает правозащитный центр «Весна» (закрыт властями), по данным на 21:40 в
Ранее сообщалось, что некоторых задержанных журналистов после выяснения личности отпустили из Октябрьского РУВД.
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