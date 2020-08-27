Число задержанных продолжает расти

Правозащитники сообщили новые данные о задержанных на сегодняшней акции в Минске.

Как отмечает правозащитный центр «Весна» (закрыт властями), по данным на 21:40 в списке уже более 170 человек.

Ранее сообщалось, что некоторых задержанных журналистов после выяснения личности отпустили из Октябрьского РУВД.

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