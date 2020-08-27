Один из победителей World Press Photo Пол Хансен задержан в Минске

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Среди задержанных и находящихся в Октябрьском РУВД столицы фотограф, один из победителей World Press Photo гражданин Швеции Пол Хансен.

Как сообщил заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий, к зданию милиции прибыла посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Ей известно, рассказала дипломат, об одном задержанном соотечественнике.

 

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Беларусь-Швеция задержания журналистов Персона: Пол Хансен Борис Горецкий Кристина Юханнессон Город: Минск

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