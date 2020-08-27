Один из победителей World Press Photo Пол Хансен задержан в Минске

Среди задержанных и находящихся в Октябрьском РУВД столицы фотограф, один из победителей World Press Photo гражданин Швеции Пол Хансен.

Как сообщил заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий, к зданию милиции прибыла посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Ей известно, рассказала дипломат, об одном задержанном соотечественнике.

Читайте также: