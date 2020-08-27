Задержанные лидеры брестских социал-демократов Масловский и Канюс помещены в ИВС

Задержанные 27 августа председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский и председатель городской структуры социал-демократов Анна Канюс помещены в изолятор временного содержания Ленинского РОВД, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.

Сотрудники милиции задержали Игоря Масловского около 11.20 на перекрестке проспекта Машерова и улицы Коммунистической и доставили в Ленинский РОВД.

После этого Канюс пришла к зданию райотдела милиции узнать, за что задержали Масловского. Около 14.00 к Канюс подошел сотрудник милиции и спросил, что она делает у РОВД. После ответа милиционер предложил ей пройти в здание райотдела и подождать там. Через 20 минут Канюс позвонила однопартийцу и сообщила, что ее задержали за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

«Думаю, что Масловского и Канюс задержали за участие в мирных акциях протеста сторонников перемен. Такими репрессиями власти хотят запугать людей, чтобы те перестали выходить на акции», — считает правозащитник.

Ранее сообщалось, что в ходе акции в Минске было задержано более 170 человек, среди которых три десятка представителей СМИ (некоторых из них начали отпускать).

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