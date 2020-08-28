Журналистку БелаПАН увезли из милиции на скорой

/
Просмотров: 914

Татьяне Коровенковой, которая вместе с другими журналистами была задержана и доставлена в УВД Октябрьского района Минска, вызвали скорую помощь.

Журналистка БелаПАН и еще несколько сотрудников СМИ отказались показать силовикам содержимое своих мобильных телефонов. После этого Коровенковой начали угрожать доставкой в центр изоляции правонарушителей. У журналистки поднялось давление, и ей вызвали скорую. Сейчас ее везут в больницу.

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Персона: Татьяна Коровенкова