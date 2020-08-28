Журналистку БелаПАН увезли из милиции на скорой
Татьяне Коровенковой, которая вместе с другими журналистами была задержана и доставлена в УВД Октябрьского района Минска, вызвали скорую помощь.
Журналистка БелаПАН и еще несколько сотрудников СМИ отказались показать силовикам содержимое своих мобильных телефонов. После этого Коровенковой начали угрожать доставкой в центр изоляции правонарушителей. У журналистки поднялось давление, и ей вызвали скорую. Сейчас ее везут в больницу.
Читайте также:
- Журналисты, которые отказались «вскрыть» свои телефоны, остаются в милиции
- Более 170 человек задержаны на мирной акции в Минске
- На площади Независимости задерживают участников шествия верующих
- В офисе рекламного агентства Vondel/Hepta в Минске проходит обыск
Только самые важные новости в наших каналах в