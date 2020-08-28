Глава МИД Кулеба: контакты с властью Беларуси несут сейчас репутационные потери для Украины

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«У нас по сути все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить», — сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на политическом ток-шоу «Право на власть» украинского телеканала «1+1».

Фото из микроблога МИД Украины

«Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены. Это наша позиция и наш ответ на те действия, которые были совершены», — сказал Кулеба.

Он не согласился с мнением ведущей, что Украина занимает пассивную позицию в отношении событий в Беларуси.

«Я лично инициировал трехстороннее заявление министров иностранных дел Люблинского треугольника — Польши, Литвы, Украины, в котором мы осудили насилие, в котором мы очень четко высказались о необходимости национального диалога в Беларуси. Затем было заявление МИД, где мы более детально высказали свою позицию, отметили, что в целом разделяем позицию Европейского союза по этому вопросу», — отметил министр.

«Кроме того, — продолжил он, — вы слышали четкие заявления президента Украины. Мы сделали то, что пока не сделала ни одна страна: мы вызвали своего посла на консультации в связи с событиями, которые разворачиваются в Беларуси».

На уровне президентов, по словам Кулебы, не происходит ничего. «Последний раз они разговаривали перед выборами, после выборов контактов между ними не было. Президент Украины прокомментировал недавно и высказался по ситуации, за целесообразность проведения повторных выборов. После этого пресс-служба МИД Беларуси ответила («у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям». — БелаПАН.), а мы соответственно ударили в ответ («рекомендуем не отказываться от ценных дружеских советов». — БелаПАН.), потому что, по нашему мнению, заявление МИД Беларуси не содержало уважения к украинской стороне. Но контактов между президентами нет и не планируется», — подчеркнул Кулеба.

«У президента и правительства Украины есть настрой максимально содействовать гражданам Беларуси, — отметил он. — И мы очень четко за это высказываемся, что в эти трудные дни мы хотим поддержать братский, дружественный нам народ Беларуси... Государственная пограничная служба имеет мандат по гуманитарным соображениям пускать граждан Беларуси на территорию Украины».

Комментируя итоги прошедших 27 августа в Киеве переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, Кулеба заявил: «Для нас ключевое, чтобы влияние России на события в Беларуси не возрастало и не переходило в силовой сценарий».

Министр также сообщил, что будет рассмотрен вопрос о продолжительности легального пребывания белорусских граждан на территории Украины (сейчас не более 90 дней подряд).

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил на ток-шоу, что полностью поддерживает позицию главы МИД: «Тактически они сделали все верно. Непризнание выборов, непринятие насилия, замороженные отношения... Стратегически Украина должна помнить одно: в национальных интересах Украины иметь Беларусь (...) как страну, где люди могут свободно менять власть. Это единственная вещь, которая обезопасит нас от продвижения «русского мира». Какая это власть будет — это дело Беларуси».

27 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что, несмотря на возвращение карантина из-за пандемии коронавируса (с 29 августа по 28 сентября), белорусские граждане, желающие получить защиту, могут въезжать в Украину, уведомив об этом пограничников.

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Тэги: Беларусь-Украина МИД Украины Персона: Дмитрий Кулеба

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