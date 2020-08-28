Неустойчивые воздушные массы с акватории Балтики накрыли Беларусь

/ Общество
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Сегодня погоду на территории страны будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря.

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гродно +18..+20°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +18..+20°C (утром местами дождь, днем вероятность осадков 5-10%).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

 

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Тэги: погода

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