Неустойчивые воздушные массы с акватории Балтики накрыли Беларусь
Сегодня погоду на территории страны будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря.
Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гродно +18..+20°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск +18..+20°C (утром местами дождь, днем вероятность осадков 5-10%).
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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