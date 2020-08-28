Неустойчивые воздушные массы с акватории Балтики накрыли Беларусь

Сегодня погоду на территории страны будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря.

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 70-80%);

Гомель +18..+20°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Гродно +18..+20°C (вероятность осадков 5-10%);

Могилев +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);

Минск +18..+20°C (утром местами дождь, днем вероятность осадков 5-10%).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.