Как торгуется нефть

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в пятницу, 28 августа.

Как свидетельствуют данные электронных торгов на 07:50 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих рубежах:

Brent — 45,66 доллара за баррель (+0,13%);

WTI — 43,05 доллара за баррель (+0,02%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Отметим, что по итогам минувшей рабочей недели (17-21 августа) белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам.