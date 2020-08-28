Как торгуется нефть
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в пятницу, 28 августа.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 07:50 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих рубежах:
- Brent — 45,66 доллара за баррель (+0,13%);
- WTI — 43,05 доллара за баррель (+0,02%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Отметим, что по итогам минувшей рабочей недели (17-21 августа) белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам.
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