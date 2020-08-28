Тихановской предложили открыть офисы Координационного совета за границей

Лидер парламентской оппозиции Литвы консерватор Габриэлюс Ландсбергис предложил в письме кандидату в прпезиденты Светлане Тихановской учредить представительства Координационного совета за границей.

По его словам, «одним из эффективнейших инструментов, который помог распространить информацию о стремлении Литвы к свободе на Западе, были так называемые информационные центры - представительства независимой Литвы в США и Европе. Таким инструментом может воспользоваться и созданный по Вашей инициативе Национальный координационный совет, который может и должен стать органом, который будет представлять истинные интересы белорусов и говорить от имени будущей новой, демократически избранной власти».

Он также считает, что к таким представительствам присоединяться дипломаты доброй воли, которые «выберут представлять не кровавый режим, а народ Беларуси».

Политик пообещал в случае согласия политическую, правовую и другую помощь для реализации этой идеи, пишет DELFI .

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