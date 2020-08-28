Тихановской предложили открыть офисы Координационного совета за границей
Лидер парламентской оппозиции Литвы консерватор Габриэлюс Ландсбергис предложил в письме кандидату в прпезиденты Светлане Тихановской учредить представительства Координационного совета за границей.
По его словам, «одним из эффективнейших инструментов, который помог распространить информацию о стремлении Литвы к свободе на Западе, были так называемые информационные центры - представительства независимой Литвы в США и Европе. Таким инструментом может воспользоваться и созданный по Вашей инициативе Национальный координационный совет, который может и должен стать органом, который будет представлять истинные интересы белорусов и говорить от имени будущей новой, демократически избранной власти».
Он также считает, что к таким представительствам присоединяться дипломаты доброй воли, которые «выберут представлять не кровавый режим, а народ Беларуси».
Политик пообещал в случае согласия политическую, правовую и другую помощь для реализации этой идеи, пишет
Читайте дальше:
- «Власть не желает никакого диалога с народом, а хочет репрессий»
- «Даже Путин согласился». Макрон о возможных переговорах в Минске
- «Координационный совет не ставит тех целей, которые нам пытаются приписать»
Только самые важные новости в наших каналах в