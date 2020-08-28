У православных Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемый 28 августа, часто называют Богородичной Пасхой, также является Первой Пречистой (Вторая — Рождество Богородицы будет 21 сентября, Третья — Введение в храм Пресвятой Богородицы 4 декабря).
Согласно преданию, за три дня до смерти Марии явился архангел Гавриил и известил о близком переходе ее к вечности. В этот день апостолы оставили места своей проповеди и чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела.
Находясь вокруг ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором явился сам Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страданий, будто во сне, отошла к господу.
Верующие говорят, что «после вознесения Божьей Матери на небо, она стала нашей общей Матерью и усердно молится за каждого из нас, горячо отзываясь на наши просьбы и молитвы».
Как и у любого другого церковного праздника у Успения есть множество традиций и примет.
Так, в полях ставили последний сноп, а в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для освящения. К завершению Успенского поста устраивались народные гуляния, в складчину варили пиво, мед и пекли пироги.
С этого дня в лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму. Также доброй традицией было на Успение заниматься солением овощей.
Среди примет есть и такие:
- какое Успение — такая и осень;
- появилась радуга на небе — осень будет теплой;
- хорошая погода — бабье лето будет прохладным;
- много паутины — зима будет морозной и малоснежной.
Существует и ряд запретов в этот день. Вот, что нельзя делать:
- ссориться с родными и близкими;
- ходить босиком по земле — все болезни соберешь;
- надевать старую или неудобную обувь.
А вот работать, завершать начатое сегодня не возбраняется.