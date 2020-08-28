У православных Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемый 28 августа, часто называют Богородичной Пасхой, также является Первой Пречистой (Вторая — Рождество Богородицы будет 21 сентября, Третья — Введение в храм Пресвятой Богородицы 4 декабря).

Согласно преданию, за три дня до смерти Марии явился архангел Гавриил и известил о близком переходе ее к вечности. В этот день апостолы оставили места своей проповеди и чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела.

Находясь вокруг ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором явился сам Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страданий, будто во сне, отошла к господу.

Верующие говорят, что «после вознесения Божьей Матери на небо, она стала нашей общей Матерью и усердно молится за каждого из нас, горячо отзываясь на наши просьбы и молитвы».

Как и у любого другого церковного праздника у Успения есть множество традиций и примет.

Так, в полях ставили последний сноп, а в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для освящения. К завершению Успенского поста устраивались народные гуляния, в складчину варили пиво, мед и пекли пироги.

С этого дня в лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму. Также доброй традицией было на Успение заниматься солением овощей.

Среди примет есть и такие:

какое Успение — такая и осень;

появилась радуга на небе — осень будет теплой;

хорошая погода — бабье лето будет прохладным;

много паутины — зима будет морозной и малоснежной.

Существует и ряд запретов в этот день. Вот, что нельзя делать:

ссориться с родными и близкими;

ходить босиком по земле — все болезни соберешь;

надевать старую или неудобную обувь.

А вот работать, завершать начатое сегодня не возбраняется.