Более 830 тысяч уже умерло от COVID-19
По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 28 августа, в мире число заразившихся коронавирусом выросло до 24 465 706.
Пятерка стран-«лидеров» по этому показателю выглядит так:
- США — 5 869 032;
- Бразилия — 3 761 391;
- Индия — 3 387 500;
- Россия — 972 972;
- Перу — 621 997.
Всего недуг унес уже 831 818 жизней. Больше всего COVID-19 принес горя в следующих государствах:
- США — 180 844;
- Бразилия — 118 649;
- Мексика — 62 594;
- Индия — 61 529;
- Великобритания — 41 564.
По данным Минздрава на 27 августа, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 71.165 (+191 за последние сутки), скончалось 662 человека (+5).
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