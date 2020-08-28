Более 830 тысяч уже умерло от COVID-19

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По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 28 августа, в мире число заразившихся коронавирусом выросло до 24 465 706.

Пятерка стран-«лидеров» по этому показателю выглядит так:

  1. США — 5 869 032;
  2. Бразилия — 3 761 391;
  3. Индия — 3 387 500;
  4. Россия — 972 972;
  5. Перу — 621 997.

Всего недуг унес уже 831 818 жизней. Больше всего COVID-19 принес горя в следующих государствах:

  1. США — 180 844;
  2. Бразилия — 118 649;
  3. Мексика — 62 594;
  4. Индия — 61 529;
  5. Великобритания — 41 564.

По данным Минздрава на 27 августа, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 71.165 (+191 за последние сутки), скончалось 662 человека (+5).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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