Назначен новый директор Минскводоканала

Председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак назначил нового директора УП «Минскводоканал».

Как сообщает телеграм-канал столичных властей, с сегодняшнего дня отвечать в том числе и за чистоту воды в городе будет Федор Римашевский.

Отметим, что ранее новый руководитель «Минскводоканал» трудился в должности первого зампреда Мингорисполкома.

31 июля стало известно, что депутат Мингорсовета Олег Аврутин был освобожден от занимаемой должности директора «Минскводоканала». Исполняющим обязанности директора «Минскводоканала» был назначен главный инженер Андрей Бычков.