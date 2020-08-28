Назначен новый директор Минскводоканала

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Председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак назначил нового директора УП «Минскводоканал».

Как сообщает телеграм-канал столичных властей, с сегодняшнего дня отвечать в том числе и за чистоту воды в городе будет Федор Римашевский.

Отметим, что ранее новый руководитель «Минскводоканал» трудился в должности первого зампреда Мингорисполкома.

31 июля стало известно, что депутат Мингорсовета Олег Аврутин был освобожден от занимаемой должности директора «Минскводоканала». Исполняющим обязанности директора «Минскводоканала» был назначен главный инженер Андрей Бычков.
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Тэги: Минскводоканал Персона: Анатолий Сивак Федор Римашевский Город: Минск

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