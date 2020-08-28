Тихановская: надо очистить школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха

Находящаяся в Литве кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала педагогов проявить солидарность и защищать своих честных коллег. Об этом она заявила в видеообращении к учителям, размещенном на ютуб-канале «Страна для жизни».

Тихановская отметила, что в этом году День знаний будет особенным.

«В начале учебного года к вам придут дети и их родители, и вам придется взглянуть друг другу в глаза. Я сама имею педагогическое образование, работала с детьми и знаю, как важно ценить их уважение и уважение их родителей», — сказала она.

Кандидат выразила уверенность, что каждый учитель стал им «по призванию, и этой профессией можно и нужно гордиться».

«Но давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования? Сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет, принудительная подписка, «добровольно-принудительные» походы на хоккей-лыжню-демонстрации. Разве это имеет отношение к учебно-воспитательному процессу?» — сказала Тихановская.

По ее словам, «самое страшное, куда многих из учителей втянули, — это избирательные комиссии», где обеспечивался «нужный» результат.

«Нужный не народу, не стране, нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином, в том числе — вашим хозяином», — подчеркнула Тихановская.

Она отметила, что большинство педагогов работают честно, стремятся дать детям знания и воспитать их порядочными людьми.

«Но есть и те, кто под давлением или в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети и их родители», — отметила кандидат в президенты.

Тихановская призвала педагогов «очистить школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха, а если кто-то поддался давлению и пошел на подлог — пообещать себе дальше поступать по совести, которая важнее страха».

Она напомнила, что сейчас звучат угрозы уволить учителей, не согласных с государственной идеологией. «Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, чего стоит такая идеология? Проявите солидарность, защитите своих коллег — честных учителей! Пусть увольняются махинаторы и карьеристы», — сказала кандидат в президенты.

Учитель, отметила она, — это профессия, основанная на «любви к детям и искренности». «Давайте сделаем нашу школу такой, чтобы в нее с радостью приводили детей!» — призвала Тихановская.

Напомним, на недавней встрече с министром образования Игорем Карпенко Александр Лукашенко заявил, что «в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология. И те, кто хотят следовать этим принципам, — пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, — значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно».