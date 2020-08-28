Задержан директор рекламного агентства Vondel/Hepta Александр Василевич

Директор рекламного агентства Vondel/Hepta и соучредитель онлайн-журнала KYKY Александр Василевич задержан, сообщила его супруга Надежда Зеленкова на своей странице в «Фейсбуке».

27 августа в офисе агентства сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля провели обыск.

Ранее сообщалось, что, по данным правозащитников, на вчерашней акции протеста в Минске было задержано 265 человек, четверо журналистов провели ночь в ИВС.