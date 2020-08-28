Премьер Японии Синдзо Абэ уходит в отставку
По словам Абэ, он не может по состоянию здоровья оставаться на своем посту.
«Я решил уйти с поста премьера-министра. Я хотел бы извиниться перед народом Японии», — заявил политик на специальной пресс-конференции.
Абэ рассказал, что с июля его здоровье начало ухудшаться, а поэтому он нуждается в лечении, из-за которого не сможет исполнять обязанности главы правительства.
65-летний политик уходит в отставку всего через четыре дня после того, как побил рекорд по продолжительности пребывания на посту главы правительства Японии, напоминает