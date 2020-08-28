Фуру с гуманитаркой из Польши для бастующих рабочих вторые сутки не впускают в Беларусь

/ Общество
Просмотров: 303

Фуру с гуманитарной помощью из Польши для бастующих рабочих не пропускают в Беларусь из-за отсутствия документов, которые запрашивает Государственный таможенный комитет.

Как сообщает ведомство на своей странице в «Фейсбуке», фура находится в пункте пропуска «Берестовица» Гродненской региональной таможни.

«Грузовой автомобиль, принадлежащий польской фирме-перевозчику, прибыл в пункт пропуска 26 августа в 21.33, — говорится в сообщении. — В 22.29 водитель, гражданин Республики Беларусь, прошел паспортный контроль. После чего он представил сотрудникам таможни международную товаротранспортную накладную».

Как пояснил водитель сотрудникам таможни, документ он заполнил собственноручно по указанию диспетчера фирмы-перевозчика. В накладной указано, что в грузовике находятся продукты — «шпроты в помидорном соусе» массой 12.768 кг». Отправителем груза является польская компания, получателем — белорусская. Как отметили в ГТК, «каких-либо обозначений, что данный груз действительно является гуманитарной помощью, не имеется».

«Дополнительно сообщаем, что указанный в накладной получатель не числится в перечне получателей гуманитарной помощи Республики Беларусь. Иные документы, необходимые для таможенного оформления, у гражданина отсутствуют. На предложение таможенников запросить их у отправителя груза водитель отреагировал отрицательно», — говорится в сообщении.

По состоянию на 14 часов 27 августа водитель так и не предоставил требующиеся документы, констатировали в ГТК. «Диспетчер перевозчика также отказывает в направлении документов как в бумажном, так и в электронном виде. Водителю выставлено требование о необходимости принятия решения и дальнейших действиях в отношении груза», — добавили в комитете.

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГТК Беларусь-Польша гуманитарная помощь забастовки

Другие материалы на эту тему:

На бастующих рабочих обрушилась вся мощь репрессивной машины

На бастующих рабочих обрушилась вся мощь репрессивной машины

Визы по 35 евро. Как их будет выдавать посольство Польши

Визы по 35 евро. Как их будет выдавать посольство Польши

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

Польша ввела бесплатные визы для молодых белорусов

Польша ввела бесплатные визы для молодых белорусов