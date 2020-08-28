Фуру с гуманитаркой из Польши для бастующих рабочих вторые сутки не впускают в Беларусь

Фуру с гуманитарной помощью из Польши для бастующих рабочих не пропускают в Беларусь из-за отсутствия документов, которые запрашивает Государственный таможенный комитет.

Как сообщает ведомство на своей странице в «Фейсбуке», фура находится в пункте пропуска «Берестовица» Гродненской региональной таможни.

«Грузовой автомобиль, принадлежащий польской фирме-перевозчику, прибыл в пункт пропуска 26 августа в 21.33, — говорится в сообщении. — В 22.29 водитель, гражданин Республики Беларусь, прошел паспортный контроль. После чего он представил сотрудникам таможни международную товаротранспортную накладную».

Как пояснил водитель сотрудникам таможни, документ он заполнил собственноручно по указанию диспетчера фирмы-перевозчика. В накладной указано, что в грузовике находятся продукты — «шпроты в помидорном соусе» массой 12.768 кг». Отправителем груза является польская компания, получателем — белорусская. Как отметили в ГТК, «каких-либо обозначений, что данный груз действительно является гуманитарной помощью, не имеется».

«Дополнительно сообщаем, что указанный в накладной получатель не числится в перечне получателей гуманитарной помощи Республики Беларусь. Иные документы, необходимые для таможенного оформления, у гражданина отсутствуют. На предложение таможенников запросить их у отправителя груза водитель отреагировал отрицательно», — говорится в сообщении.

По состоянию на 14 часов 27 августа водитель так и не предоставил требующиеся документы, констатировали в ГТК. «Диспетчер перевозчика также отказывает в направлении документов как в бумажном, так и в электронном виде. Водителю выставлено требование о необходимости принятия решения и дальнейших действиях в отношении груза», — добавили в комитете.