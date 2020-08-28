СМИ: ночью в Минске неизвестные разбили авто депутата Марии Василевич, которую Лукашенко называл деткой
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В неприятную ситуации попала бывшая «Мисс Беларусь», а ныне депутат Палаты представителей Мария Василевич.
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Отмечается, что у паркетника выбиты стекла, а также присутствуют три сквозных дыры на левой двери.
Напомним, Мария Василевич является приближенной особой к Александру Лукашенко. Она неоднократно посещала с ним самые разные культурно-массовые мероприятия.
Многие помнят, как в ходе рабочей поездки в Белыничский район, Лукашенко, посещая со свитой передовой колхоз «Родина» и местный музей, обратился к ней: «Машенька, иди сюда, детка».
Фото со страницы Марии Василевич в