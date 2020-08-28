СМИ: ночью в Минске неизвестные разбили авто депутата Марии Василевич, которую Лукашенко называл деткой

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В неприятную ситуации попала бывшая «Мисс Беларусь», а ныне депутат Палаты представителей Мария Василевич.

Как пишет AUTO.TUT.BY, сегодня ночью во дворе дома Уручская, 5 был разбит белоснежный «Джили Атлас», принадлежащий парламентарию.

Отмечается, что у паркетника выбиты стекла, а также присутствуют три сквозных дыры на левой двери.

Напомним, Мария Василевич является приближенной особой к Александру Лукашенко. Она неоднократно посещала с ним самые разные культурно-массовые мероприятия.

Многие помнят, как в ходе рабочей поездки в Белыничский район, Лукашенко, посещая со свитой передовой колхоз «Родина» и местный музей, обратился к ней: «Машенька, иди сюда, детка».

 

Фото со страницы Марии Василевич в соцсети
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Тэги: Geely Персона: Мария Василевич Город: Минск

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