Белорусы продолжают умирать от COVID-19
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Беларуси достигло 71.346 (+181 за последние сутки), скончалось 667 человек (+5).
Как сообщило Министерство здравоохранения, за минувшие сутки количество новых случаев инфицирования снова незначительно снизилось — днем ранее их было 191 (пять смертей).
Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 69.887 пациентов (237 за последние сутки).
Проведено 1.504.964 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 7.543.
Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Более четырех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.
По данным университета Джонса Хопкинса на планете заболело 24 465 706 человек (недуг унес уже 831 818 жизней).
Читайте также:
- Лукашенко: мы справились с коронавирусом, кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым
- В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса закончится через два года
- Украина закрыла границу из-за COVID-19
Только самые важные новости в наших каналах в