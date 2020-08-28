Белорусы продолжают умирать от COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Беларуси достигло 71.346 (+181 за последние сутки), скончалось 667 человек (+5).

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Как сообщило Министерство здравоохранения, за минувшие сутки количество новых случаев инфицирования снова незначительно снизилось — днем ранее их было 191 (пять смертей).

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 69.887 пациентов (237 за последние сутки).

Проведено 1.504.964 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 7.543.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Более четырех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

По данным университета Джонса Хопкинса на планете заболело 24 465 706 человек (недуг унес уже 831 818 жизней).

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