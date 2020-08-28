Меркель предостерегла Путина от силового вмешательства в конфликт в Беларуси

/ Новости Германии
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на ежегодной летней пресс-конференции, заявила, что обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

По ее словам, передает DW, было подчеркнута необходимость уважать суверенитет Беларуси и что люди должны иметь возможность идти своим путем.

Меркель также предостерегла Россию от силового вмешательства в ситуацию в Беларуси, так как участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои «права и свободы без вмешательства извне».

Меркель подвергла критике и сделанное накануне заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа российских силовиков, которые могут быть использованы для подавление протестов в Беларуси.

«Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы», — подчеркнула канцлер.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Германия-Россия Германия Персона: Ангела Меркель

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