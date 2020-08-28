Клинические испытания российской вакцины от COVID-19 в Беларуси начнутся в сентябре

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Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси, по предварительной информации, начнутся в сентябре текущего года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Проведение клинических испытаний вакцины и ее последующую регистрацию в ходе телеконференции обсудили эксперты двух стран, в том числе представители министерств здравоохранения, генетики, эпидемиологи, другие врачи.

«На сегодняшний момент специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по данному вопросу. Так, белорусской стороной уже определены клинические базы для проведения клинических испытаний. В настоящее время уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований», — сообщили в пресс-службе.

Также сейчас определяются категории и количество пациентов, которые примут участие в испытаниях, как в России, так и в Беларуси. «Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

Более подробно рассказать об испытаниях Минздрав обещает на следующей неделе.

По состоянию на 28 августа, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 71.346 (+181 за последние сутки), скончалось 667 человек (+5).

Как сообщалось, 24 августа в ходе очередного телефонного разговора президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в РФ. «Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — сообщил близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

О регистрации первой российской вакцины от коронавируса Путин сообщил 11 августа на совещании с членами правительства.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Беларусь-Россия вакцина Минздрав

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