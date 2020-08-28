Лукашенко: многие частные предприятия подло себя ведут

Между государственными предприятиями и частными не должно быть разницы для государства, заявил Александр Лукашенко, посещая 28 августа ООО «Савушкин-Орша», сообщает его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

На всех предприятиях, по его словам, должна быть налажена эффективная работа, использоваться современные технологии и достигаться высокие результаты, а все производства должны работать в равных условиях.

«Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься — они многие подло себя ведут», — заявил Лукашенко, комментируя политическую активность частных компаний.

При этом он добавил, что за свое мнение в Беларуси не начнут «ломать людей».

«Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть. Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — поручил Лукашенко.

Комментируя ситуацию на местном уровне, он заявил, что Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района.

«Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства. Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку», — предупредил Лукашенко, обращаясь к местным властям.