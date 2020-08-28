Лукашенко: мы с президентом России понимаем, что может быть, если прозеваем

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Александр Лукашенко во время посещения 28 августа предприятия по производству сыров «Савушкин-Орша» (Витебская область) высказался по поводу текущей ситуации в Беларуси и за ее пределами, сообщает его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

Он раскритиковал намерение стран Запада ввести санкции и заявил: «Надо утихомирится, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет. Вы же прекрасно понимаете».

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь о заявлении президента РФ Владимира Путина о подготовленном по просьбе Лукашенко резерве российских силовиков для использования в Беларуси. — ред.). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь может превратиться в «театр военных действий», где будут «решаться не наши вопросы». Он считает, что Западу «не Беларусь нужна», поскольку Беларусь — это только «трамплин, как обычно, в Россию».

«Только не так, как Гитлер группу армий "Центр" бросил на Москву, — сказал он. — Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией».

По словам Лукашенко, военная угроза действительно существует. «И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские [истребители] F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда, 15—20 минут подлета до нашей территории. Для меня как для главнокомандующего — вопрос. Восемнадцать самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать», — сказал он.

«А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево», — заметил Лукашенко.

«На фоне внешних угроз», заявил Лукашенко, он вынужден еще и «держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки». «Это что — нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что — стрелять», — заверил он.

Вечером 23 августа пресс-служба Лукашенко распространила видео, где он в камуфляже с автоматом и своим 15-летним сыном в обмундировании выходил из вертолета, приземлившегося на территории Дворца независимости. В тот день в Минске прошла очередная многотысячная акция сторонников перемен. Демонстранты хотели пройти мимо дворца к площади Государственного флага, но путь им преградили силовики с военной техникой.

Судя по видео, Лукашенко прилетел уже после того, как демонстранты разошлись. «Как крысы разбежались», — прокомментировал он уход людей. После того, как акция закончилась, Лукшенко вышел к силовикам, стоявшим у его дворца, и заявил о протестующих: «Мы с ними разберемся».

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-Россия внешняя политика Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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