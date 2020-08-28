Главу брестской организации БСДП (Грамада) Анну Канюс оштрафовали на 270 рублей за участие в цепи солидарности

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Суд Ленинского района Бреста 28 августа обвинил председателя городской организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анну Канюс по ч. 1 ст. 23.34 (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) и оштрафовал на 10 базовых величин (270 рублей).

Канюс задержали 27 августа примерно в 14.00 у здания Ленинского РОВД, куда политик пришла узнать, за что несколькими часами ранее задержали председателя Брестской областной структуры БСДП (Грамада) Игоря Масловского. К Канюс подошел сотрудник милиции и спросил, что она делает у РОВД. После ответа Канюс милиционер предложил ей пройти в здание райотдела и подождать там. В здании РОВД Канюс задержали и до суда поместили в изолятор временного содержания.

«Меня оштрафовали за участие 17 августа в Бресте в цепи солидарности женщин на проспекте Машерова возле ЦУМа, — сообщила БелаПАН политик. — Мне было отказано в правосудии, потому что по Конституции я имею право свободно выражать свое мнение. Сегодняшнее постановление суда намерена обжаловать».

28 августа в суде Ленинского района также будут рассмотрены материалы административного дела Игоря Масловского. Политика задержали в Бресте 27 августа около 11.20 на перекрестке проспекта Машерова и улицы Коммунистической. Его доставили в Ленинский РОВД и до суда поместили в ИВС.
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Тэги: БСДП (Грамада) милицейское насилие Персона: Анна Канюс Город: Брест

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