Минчанин похитил более 12 тысяч рублей из банкоматов

Завершено расследование уголовного дела о хищении с использованием компьютерной техники денег из банкоматов в Минске и Могилеве, сообщили в Следственном комитете.

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В мае текущего года на столичной ул. Брикета милиционеры задержали 37-летнего минчанина при попытке кражи денег из банкомата. При обыске у мужчины нашли ноутбук со специальным программным обеспечением и похищенную наличность в сумме 1,4 тыс. рублей.

Обвиняемый ранее работал в одном из банков и обслуживал банкоматы в разных регионах. Благодаря найденной у аппаратов уязвимости житель столицы сумел завладеть средствами денежно-кредитной организации. Используя особое программное обеспечение, мужчина получал доступ к системе управления банкоматом, которая выгружала заданную сумму.

В ходе расследования установлено, что таким же способом обвиняемый с ноября 2018 года по май 2020-го совершил еще пять подобных хищений в Минске и Могилеве. Всего ему удалось завладеть более чем 12 тыс. рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 (покушение на хищение путем использования компьютерной техники), ч. 2 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК Республики Беларусь.