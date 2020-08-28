В Бресте на пять суток арестован глава областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский за участие в акции против насилия

28 августа суд Ленинского района Бреста признал председателя Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Масловского виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и наказал пятью сутками административного ареста.

Об этом сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Сотрудники милиции задержали Масловского в Бресте 27 августа около 11.20 на перекрестке проспекта Машерова и улицы Коммунистической и доставили в Ленинский РОВД. В райотделе милиции на него составили протокол за участие 17 августа в Бресте на проспекте Машерова возле ЦУМа в акции солидарности против насилия. До суда политика поместили в изолятор временного содержания.

27 августа в Бресте была задержана и председатель городской организации БСДП (Грамада) Анна Канюс. Она пришла к зданию Ленинского РОВД узнать, за что задержали Масловского. Примерно в 14:00 к Канюс подошел сотрудник милиции и спросил, что она делает у РОВД. После ответа Канюс милиционер предложил ей пройти в райотдел и подождать там. В здании РОВД Канюс задержали и до суда также поместили в изолятор временного содержания.

28 августа суд Ленинского района обвинил Анну Канюс по ч. 1 ст. 23.34 и оштрафовал на 10 базовых величин (270 рублей) за участие в акции против насилия 17 августа в Бресте на проспекте Машерова возле ЦУМа.

«Власти начали в Бресте практику задержаний и привлечения к ответственности политических активистов, которые наиболее активно принимают участие в акциях сторонников перемен», — заявил Кисляк.