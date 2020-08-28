Силовики снова задерживают протестующих в Минске

В Минске ОМОН начал задерживать протестующих: парней просят сесть в автозак, а девушек разойтись.

Женщины разных возрастов начали выстраиваться в цепь около 19:00. Они подняли вверх руки с цветами, некоторые держали плакаты, одна из девушек вязала, сидя на ступеньках.

К собравшимся подошли милиционеры и начали настойчиво призывать разойтись, заявляя о незаконности мероприятия. При этом от представителей СМИ потребовали отойти на несколько десятков метров.

В свою очередь женщины, которых собралось более полусотни, настаивали на том, что ничего незаконного не делают и будут приходить каждый день. Они стали в сцепку и начали исполнять «Купалинку». Постепенно всех окружил ОМОН.

Были задержаны несколько стоявших рядом мужчин, которых посадили в автозак. Также задержали несколько журналистов, среди которых член БАЖ Илья Кузнецов.

В итоге около 20:00 женщинам позволили уйти с площади, и они вместе двинулись в сторону проспекта Независимости, где постепенно разошлись.

Стоит отметить, что цепи солидарности были замечены нынешним вечером не только на площади Независимости, но и в других районах столицы.

Во время протестов в Минске 27 августа силовики задержали несколько сотен человек.