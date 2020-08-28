Зюганов назвал протесты в Беларуси циничной атакой на Лукашенко и Путина

«Изощренным атакам извне и изнутри подвергается в настоящее время многовековое братство белорусского и русского народов», — говорится в обращении председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова к Александру Лукашенко и Владимиру Путину, передает партийная пресс-служба.

«Те же силы, что взламывают единство народов России и Украины, реализуют ныне свой гнусный замысел и в российско-белорусских отношениях», — считает глава российских коммунистов.

По словам лидера КПРФ, «циничная атака против Беларуси» привязана к президентским выборам, но спланирована давно. Ее стратегической целью якобы является разрушение белорусской государственности, союза Беларуси и России и разрыв интеграционных связей стран СНГ.

Зюганов убежден: «если антинациональным силам под диктовку кураторов из Вашингтона, Варшавы и Вильнюса удастся разрушить уникальные завоевания», это не только «положит конец молодой белорусской государственности», но и нанесет серьезный удар по интересам России.

Лидер КПРФ посоветовал ввести в повседневную практику совместные заседания правительств, обеспечить эффективную работу союзного парламента, расширить экономическое сотрудничество, укрепить взаимодействия между регионами двух стран, значительно увеличить места в российских вузах для белорусских студентов.