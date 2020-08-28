Дипмиссии стран Европы и США призвали власти Беларуси прекратить насилие и угрозы в отношении своих граждан

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 468

Представленные в Минске дипломатические миссии Соединенных Штатов, Европейского союза, Великобритании и Швейцарии выступили с совместным заявлением относительно применения насилия и репрессий в Беларуси. Документ опубликован 28 августа на сайте Европейской службы внешних действий.

«Мы неоднократно заявляли о своей солидарности с народом Беларуси, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов, — говорится в заявлении. — Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси. Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам».

«Со времени выборов мы стали свидетелями бесчеловечного и непропорционального применения правоохранительными органами силы против мирных демонстрантов и простых граждан. Мы видим множество свидетельств серьезных травм, полученных в результате такого применения силы. Нам также становится известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения в отношении задержанных. Мы выражаем солидарность со всеми жертвами насилия и жестокого обращения. Мы соболезнуем семьям погибших. Трудно поверить в то, что, к величайшему сожалению, мы стали свидетелями гибели и страданий людей, попрания человеческого достоинства и правосудия в Беларуси», — отметили европейские и американские дипломаты.

Миссии США и стран Европы осудили «непропорциональное применение силы» и призвали власти Беларуси «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», а также «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных». Они также убеждены, что властям страны нужно «прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам».

«Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога», — говорится в совместном заявлении.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС

Другие материалы на эту тему:

«Волю народа не сломить». Тихановская обратилась к депутатам Европарламента

«Волю народа не сломить». Тихановская обратилась к депутатам Европарламента

Лукашенко для Евросоюза теперь как Мадуро

Лукашенко для Евросоюза теперь как Мадуро

Санкции ЕС чреваты для Беларуси серьезными финансовыми проблемами

Санкции ЕС чреваты для Беларуси серьезными финансовыми проблемами

Евросоюз не признал результаты выборов президента в Беларуси

Евросоюз не признал результаты выборов президента в Беларуси