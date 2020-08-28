Неизвестные задержали координатора штаба Бабарико Виталия Кривко

Член Координационного совета, а также координатор штаба претендента в президенты Виктора Бабарико Виталий Кривко был задержан вечером 28 августа неизвестными людьми, сообщила пресс-служба КС.

Виталий Кривко в составе совета значится как представитель ивент-сообщества.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

На допросы в СК по данному уголовному делу вызывались и другие члены президиума КС: юрист Максим Знак, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, международный медиатор Лилия Власова, бывший дипломат, чиновник и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Два члена президиума совета — Сергей Дылевский и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова — сейчас находятся в столичном центре изоляции правонарушителей, где отбывают 10-суточный административный арест по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия. Они были задержаны утром 24 августа возле проходной МТЗ.

Согласно резолюции КС, совет ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов, и обеспечение согласия в обществе на основе Конституции.